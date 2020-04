Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Umfrage bestätigt im April das Bild eines dramatischen Einbruchs der wirtschaftlichen Aktivität infolge der Pandemie, so die Analysten der Nord LB.



Allerdings hätten sich erwartungsgemäß Verschiebungen zwischen der Erwartungs- und Lagekomponente ergeben. Das Abrutschen der Lagebeurteilung auf -91,5 Saldenpunkte relativiere den auf den ersten Blick erfreulichen Anstieg der Konjunkturerwartungen auf +28,2 Punkte. Die deutsche Wirtschaft stürze im ersten Halbjahr so stark wie noch nie in Friedenszeiten ab, die Hoffnung ruhe auf einer zügigen Belebung durch sukzessive Lockerungen der strikten Maßnahmen zur Pandemieeindämmung. Dieser Weg werde jedoch schwierig und sei mit dem Risiko eines Rückfalls verbunden. (21.04.2020/ac/a/m)



