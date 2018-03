Die ZEW-Wissenschaftler/innen berichten auch über kurzfristige Programmwirkungen, die aufbauend auf Befragungsdaten von Teilnehmenden und dazu passenden Kontrollpersonen abgeschätzt werden konnten. Über deutliche Verbesserungen berichteten die Teilnehmenden im Vergleich zu Kontrollpersonen mit Blick auf ihre Lebenszufriedenheit, den Konsum, das berufliche soziale Umfeld und die gesellschaftliche Anerkennung. Insbesondere die Tatsache einen gesicherten Arbeitsvertrag zu haben und über die daran geknüpften Rechte zu verfügen, wie Einkommen, Urlaubsanspruch und Rentenversicherung, sowie die vergleichsweise lange Laufzeit des Programms werden von den Teilnehmenden als besonders positiv empfunden. Hingegen führt das Programm bisher nicht zu einem größeren Vertrauen in Behörden.



Sinnstiftende und verantwortliche Aufgaben wirken positiv auf Soziale Teilhabe



"Durch das Programm hat sich bei vielen Teilnehmenden kurzfristig die soziale Teilhabe signifikant verbessert. Grund dafür scheint neben dem zusätzlichen Einkommen und der langen Vertragslaufzeit auch zu sein, dass die Geförderten oftmals ganz einfach wieder sinnstiftende und verantwortliche Aufgaben übernehmen können", erklärt PD Dr. Friedhelm Pfeiffer, stellvertretender Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Arbeitsmärkte, Personalmanagement und Soziale Sicherung" und Mitautor des Forschungsberichts.



Das Bundesprogramm "Soziale Teilhabe" startete im Jahr 2015 und läuft bis zum Ende des Jahres 2018. Bis Juli 2017 nahmen rund 15.000 Personen in etwa der Hälfte aller Jobcenter bundesweit daran teil. Ziel des Programms ist es, die soziale Teilhabe arbeitsmarktferner Personen, die seit mindestens vier Jahren Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II beziehen und die entweder gesundheitlich eingeschränkt sind oder mit minderjährigen Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft leben (oder beides), zu verbessern und den Übergang in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. (27.03.2018/ac/a/m)







