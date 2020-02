Hohe Nutzerzahlen von Facebook, Twitter und Co. garantieren den Unternehmen eine hohe Reichweite ihrer Social Media-Aktivitäten. "Social Media bietet kostengünstige digitale Kanäle für die Kommunikation und Interaktion mit bestehenden und potenziellen Kunden. Insofern überrascht es nicht, dass Werbung und Marketing für die Unternehmen an erster Stelle der möglichen Einsatzzwecke stehen", sagt Dr. Daniel Erdsiek, Projektleiter im ZEW-Forschungsbereich Digitale Ökonomie. Mehr als 80 Prozent der Unternehmen in der Informationswirtschaft, die Social Media bereits verwenden, nutzen diese für Werbung und Marketing - sechs Prozentpunkte mehr als noch 2016. Eine ähnliche Entwicklung ist für den zweitwichtigsten Einsatzzweck zu beobachten: Aktuell nutzen etwa 62 Prozent der Unternehmen Social Media-Kanäle um ihre Kundenbeziehungen und die Kundenloyalität zu verbessern.



Einsatz von Social Media für Anregungen und Kritik stagniert



Werden konstruktive Kritik und kreative Vorschläge im Rahmen einer etablierten Social Media-Strategie systematisch ausgewertet, können dadurch die eigenen Produkte und Dienstleistungen verbessert werden. "Will ein Unternehmen Social Media dafür nutzen, Kritik und Anregungen der Kunden aufzugreifen, um die eigenen Produkte und Dienste zu verbessern, dann bedarf es personeller Ressourcen. Social Media-Verantwortliche sollten in diesem Fall nicht nur einen guten Draht zu den Kunden haben, sondern auch zu den Unternehmensbereichen, die für die Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten und Diensten zuständig sind", sagt Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs Digitale Ökonomie. Dieses Innovationspotenzial wird von den Unternehmen in der Informationswirtschaft allerdings nach wie vor nicht ausgeschöpft. Aktuell setzen lediglich knapp 31 Prozent der Nutzer Social Media ein um die eigene Angebotspalette zu verbessern. Damit hat sich dieser Anteil seit dem Jahr 2016 nicht erhöht.



Der Wirtschaftszweig Informationswirtschaft setzt sich aus den Teilbranchen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Mediendienstleister und wissensintensive Dienstleister zusammen. Der Einsatz von Social Media ist insbesondere bei Unternehmen in der IKT-Branche (64 Prozent) und bei Mediendienstleistern (79 Prozent) verbreitet, während wissensintensive Dienstleister davon deutlich seltener Gebrauch machen (37 Prozent). Allgemein umfasst Social Media neben dem Profil in sozialen Netzwerken auch das sogenannte Microblogging, z.B. auf Twitter, und das Führen eines Unternehmensblogs oder eines unternehmenseigenen Wikis. (Pressemitteilung vom 26.02.2020) (27.02.2020/ac/a/m)





