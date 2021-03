Mannheim (www.aktiencheck.de) - Der Bundesrechnungshof hat einen Sonderbericht zu den Konsequenzen der gemeinsamen EU-Kreditaufnahme im Rahmen des europäischen Corona-Wiederaufbauplans vorgelegt, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Es ist sehr zu begrüßen, dass der Bundesrechnungshof die umfassenden Konsequenzen der neuen EU-Verschuldungsinstrumente transparent macht. Im Bundestag fehlt es bislang an der Bereitschaft, sich den vollen Konsequenzen des Corona-Wiederaufbauplans zu stellen und die umfassenden Risiken ehrlich zu benennen. Tatsächlich markiert die volle Schuldenfinanzierung des Plans und die faktisch umfassende Gemeinschaftshaftung aller Mitgliedstaaten eine Abkehr von bisherigen Prinzipien deutscher Europapolitik. Noch in der Euro-Schuldenkrise hatte der Bundestag sehr viel Wert auf eine strikte Begrenzung der Haftungsrisiken für den Bundeshaushalt gelegt. Jetzt stimmt er hingegen einer Finanzkonstruktion zu, die der EU nicht nur die Kreditfinanzierung für den Wiederaufbauplan ermöglicht, sondern den Einstieg in eine noch umfassendere EU-Verschuldung bringen dürfte. Es mag in der Pandemie gute Gründe für diese Weichenstellungen geben. Dennoch dürfen die Risiken, die sich daraus für den Bundeshaushalt ergeben, nicht unter den Teppich gekehrt werden.Dem Bundestag ist zu empfehlen, in das Zustimmungsgesetz zum EU-Eigenmittelbeschluss ein klares Bekenntnis aufzunehmen, dass die Corona-Verschuldung einmalig und ausnahmsweise ist. Das wäre ein wichtiges Signal für die finanzpolitische Diskussion in Europa, wo sich jetzt beispielsweise der Präsident des Europäischen Parlaments bereits für eine Verstetigung der gemeinsamen Schuldenaufnahme positioniert hat." (12.03.2021/ac/a/m)