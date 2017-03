Die Punktprognosen für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für die ersten beiden Quartale 2017 haben sich ebenfalls erhöht und notieren jetzt jeweils bei 6,6 Prozent. Dies ist ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte verglichen mit den Prognosen vom Februar. Die Prognose für das gesamte Jahr 2017 bleibt jedoch unverändert bei 6,5 Prozent. Für 2018 ist die Wachstumsprognose mit 6,4 Prozent ebenfalls leicht angestiegen, allerdings erwarten die Experten/-innen nach wie vor einen Rückgang der Jahreswachstumsraten ab etwa der Jahresmitte 2017.



Als die wesentlichen Wachstumstreiber werden sowohl der Binnenkonsum als auch die Exporte angesehen. Für beide Bereiche gehen die Erwartungen allerdings zurück.



Werden die Stimmungslage und die Punktprognosen zusammen betrachtet, ergibt sich nur ein leicht besseres Bild im Vergleich zum Februar. Immerhin scheinen die Experten/-innen der Ansicht zu sein, dass die Gefahr einer deutlichen Wachstumsverschlechterung kaum besteht. (21.03.2017/ac/a/m)







