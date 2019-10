Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit dem Empire State Survey für das Verarbeitende Gewerbe in der Region New York wurde gestern einer der ersten Stimmungsindices aus den USA für den laufenden Monat veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Die gestern bekannt gegebenen ZEW-Konjunkturerwartungen seien im Oktober weiter gefallen. Sowohl bei den Finanzanalysten in Deutschland wie auch im gesamten Euroraum habe sich die Stimmung von niedrigem Niveau aus weiter verschlechtert. Der EWU-Index habe sich von -22,4 im Vormonat auf -23,5 Punkte reduziert, er sei damit stärker als sein deutsches Pendant gefallen (von -22,5 auf -22,8). Beide Indices würden weiterhin tief im negativen Bereich liegen und die schlechte Stimmung unter Finanzmarktteilnehmern widerspiegeln.Heute stünden die US-Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung an. Nach einem mehrmonatigen, kräftigen Aufwärtstrend seien sie in der Abgrenzung ohne Autos im August nicht über Stagnation hinausgekommen. Auch für September rechnen die Analysten von Postbank Research noch nicht wieder mit einer durchgreifenden Besserung. Sie würden für die Umsätze ex Autos lediglich von einem Zuwachs um 0,1% ausgehen. Da von den Autoverkäufen augenscheinlich auch kein deutlicher Impuls gekommen sei, würden die Analysten für die gesamten Umsätze ebenfalls nur mit einem Plus von 0,1% rechnen. Zwar würden die Daten aufgrund eines starken Impulses zum Quartalsauftakt immer noch auf einen signifikanten Beitrag des privaten Verbrauchs zum US-BIP-Wachstum im 3. Quartal schließen lassen. Zugleich zeichne sich aber ab, dass die sehr hohe Dynamik des Vorquartals wohl bei weitem nicht mehr erreicht worden sei. (16.10.2019/ac/a/m)