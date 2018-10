Hamburg (www.aktiencheck.de) - Heute richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartungen, die ein Frühindikator für die wirtschaftliche Lage in Deutschland sind, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Die Hoffnung sei, dass ein überraschend hoher Wert die angeschlagene Stimmung an den Börsen wieder aufbessern könnte. Da das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung institutionelle Anleger zu ihrer Einschätzung befrage, sei das jedoch kaum wahrscheinlich. Zu schwer wiege der Abrutsch der Aktienkurse in der letzten Woche. So oder so dürfte kein Wert über Null - was Optimismus ausdrücken würde - vermeldet werden. Für eine deutliche Gegenbewegung bedürfe es stärkerer Impulse, etwa Fortschritten in Sachen Handelskrieg zwischen den USA und Europa bzw. China. Alle würden auf Präsident Trump blicken. Da seit kurzem auch die US-Märkte korrigieren würden, könnte Trump sich vor den US-Wahlen doch noch einmal zu versöhnlicheren Tönen hinreißen lassen. (16.10.2018/ac/a/m)





