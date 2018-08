Die Energieexperten/-innen sind bei der Entwicklung der Strom- und Erdgaspreise auf kurze Sicht geteilter Meinung: 45 Prozent bzw. 43 Prozent erwarten, dass die Preise steigen werden, während jeweils etwas mehr als die Hälfte gleichbleibende Preise erwarten. Für Kohle zeigt sich allerdings eine eindeutige Tendenz: 70 Prozent der Experten/ -innen rechnen kurzfristig mit stabilen Preisen; bei den weltweiten Rohölpreisen erwarten dies nur 30 Prozent. Zwei Drittel der Befragten rechnen bei Rohöl kurzfristig eher mit Preissteigerungen. Die erwartete Teuerung hängt dabei möglicherweise mit den von den USA angedrohten Sanktionen zusammen, die Länder betreffen sollen, welche Öl aus dem Iran importieren. Sollten die Öl-Importe aus dem Iran also zurückgehen und sollten die restlichen OPEC-Staaten nicht in der Lage sein, die dann steigende Nachfrage nach ihrem Öl zu befriedigen, wären steigende Preise die Folge.



Größere Einigkeit besteht unter den Fachleuten auf lange Sicht: In den kommenden fünf Jahren erwartet die Mehrheit der befragten Experten/-innen steigende Preise für Strom (80 Prozent), Erdgas (60 Prozent) und Rohöl (63 Prozent). Lediglich für Kohle sind die Experten/-innen geteilter Meinung: Während 44 Prozent meinen, dass sich die Kohlepreise für Großkunden weltweit nicht verändern werden, gehen 30 Prozent von einer Preissteigerung aus, 26 Prozent prognostizieren sinkende Preise.



ZEW Energiemarktbarometer



Das ZEW Energiemarktbarometer ist ein deutschlandweit einzigartiges Panel von Fachleuten der Energiewirtschaft. Die halbjährlichen Erhebungen reflektieren seit 2002 die Einschätzungen der Teilnehmer/innen bezüglich aktueller Themen der Energiewirtschaft und der Energiepolitik. Die aktuelle Erhebung (Mai/Juni 2018) basiert auf 180 Antworten von Teilnehmern/-innen in Deutschland. (08.08.2018/ac/a/m)







