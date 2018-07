Mannheim (www.aktiencheck.de) - Im Konflikt um die deutsche Asylpolitik steht derzeit die Frage im Mittelpunkt der politischen Debatte, ob Deutschland die Ziele seiner Asylpolitik auch im nationalen Alleingang erreichen könnte. Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, nimmt dazu Stellung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des ZEW:"Eine funktionsfähige Asylpolitik in Europa wird derzeit massiv vom Trittbrettfahrerproblem bedroht. Die EU-Mitgliedstaaten versuchen durch Grenzschließungen, die Kosten der Asylpolitik auf ihre Nachbarn abzuwälzen. Die Folge ist eine Kettenreaktion von Abwehrmaßnahmen und das drohende faktische Ende einer nennenswerten Flüchtlingsaufnahme. Das europäische öffentliche Gut der Flüchtlingsaufnahme würde dann nicht mehr bereitgestellt. Dieses Ergebnis widerspricht dem Eigeninteresse der Europäer.Nur ein in der EU koordinierter Ansatz kann letztlich das destruktive Trittbrettfahrerproblem überwinden und einem Politikversagen vorbeugen. Eine Studie des ZEW hat zudem gezeigt, dass eine europäische Asylpolitik nennenswerte Kostensenkungen verspricht, die sich etwa aus einer größeren Spezialisierung in den Asylverfahren ergeben. Die Empfehlung im aktuellen Asylstreit ist eindeutig: Es lohnt sich, weitere Zeit in umfassende europäische Ansätze zur Asylpolitik zu investieren. Der potenzielle ökonomische Nutzen einer funktionierenden EU-Koordination ist hoch, die Kosten weiterer Verhandlungen aufgrund der gegenwärtig geringen Flüchtlingszahlen sind gering. Ein deutscher Alleingang in der Asylpolitik würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt somit eindeutig dem deutschen Eigeninteresse widersprechen." (03.07.2018/ac/a/m)