Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Erwartungen für die Konjunktur in Deutschland sanken im Oktober nur leicht von -22,5 auf -22,8 Punkte (Konsens: -26,4), nachdem sie im Vormonat den höchsten Monatsanstieg seit Dezember 2014 verbucht hatten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch bleibe der Saldo im negativen Bereich (und weit unter dem langfristigen Durchschnitt), was darauf hindeute, dass die Finanzanalysten von hier aus im Durchschnitt immer noch eine Verschlechterung der Konjunktur erwarten würden. Allerdings seien die Erwartungen zumindest höher als vor einem Jahr, was ein Lichtblick sei. Unterdessen habe sich die Einschätzung der aktuellen Lage weiter verschlechtert (-25,3 nach -19,9 Punkten). Dies sei der niedrigste Wert seit April 2010. Insgesamt würden weiter Signale für eine Belebung der Konjunktur in Deutschland fehlen.



Große Marktbewegungen seien im Anschluss an die Veröffentlichung ausgeblieben. Letztlich sei der Pessimismus bezüglich der konjunkturellen Entwicklung weiter ausgeprägt. Selbst die jüngste Annäherung zwischen den USA und Festlandchina im Handelskonflikt scheine die Skepsis der Finanzanalysten im Vergleich zum Vormonat nicht gebessert zu haben. (16.10.2019/ac/a/m)





