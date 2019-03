Die Teilnahme von Drillisch bringt zudem Bewegung ins Spiel. Einen möglichen Markteintritt eines neuen Anbieters hat es zuletzt bei der UMTS-Auktion im Jahr 2000 gegeben. Auch dadurch wurden die Preise damals bis auf 50 Milliarden Euro hochgetrieben. Ein solcher Preisanstieg ist bei der aktuellen Auktion eher nicht zu erwarten, da der frühere "Hype" um 3G doch recht überzogen war. Trotzdem gibt es zwei Unsicherheitsfaktoren, die den Preis bei der anstehenden Auktion in die Höhe treiben könnten.



Erstens ist es von vornherein nicht klar, inwiefern Drillisch wirklich durch den Kauf von Frequenzen in den Markt eintreten will. Deshalb es ist möglich, dass Drillisch eine Strategie verfolgen könnte, die Preise in die Höhe zu treiben, ohne am Ende diese Frequenzen kaufen zu wollen. Dieses mögliche Bietverhalten könnte Drillisch strategisch als Hebel nutzen, um an anderer Stelle der Geschäftsbeziehungen einen Vorteil zu erzielen, etwa durch das Neuverhandeln ihrer Mobilfunkprovider-Verträge mit den Netzbetreibern.



Zweitens wurden in allen bisherigen Auktionen die Frequenzen relativ gleichmäßig aufgeteilt. Jeder Netzbetreiber hatte einen ähnlichen Anteil bekommen, gemessen an den Frequenzen, die er bereits hatte. An dieser Stelle gibt es jedoch reichlich Konfliktpotenzial, vor allem wenn es darum geht zu bewerten, welche Frequenzbänder in einer fairen Zuteilung vergleichbar sind. Insbesondere die zu versteigernden 2-Gigahertz-Frequenzen haben ähnliche Eigenschaften wie 1,8-Gigahertz-Frequenzen, die aktuell aber sehr ungleich verteilt sind. (18.03.2019/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nachdem das Verwaltungsgericht Köln die Eilanträge der der drei Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Telefónica und Vodafone gegen die Rahmenbedingungen der Versteigerung für die Frequenzen des neuen Mobilfunkstandards 5G abgelehnt hat, kann die Bundesnetzagentur ab morgen mit der Auktion beginnen, so Prof. Dr. Vitali Gretschko, Leiter der Forschungsgruppe "Marktdesign" am ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Auktion verspricht spannend zu werden. Für die Netzbetreiber wird es darauf ankommen, sich durch eine geschickte Biet-Strategie Vorteile zu verschaffen. Da sich in jeder Runde die Preise erhöhen, kommt es darauf an, die Auktion vom Ende her zu denken und dieses Ende mit einer passenden Frequenzausstattung so kostengünstig wie möglich herbeizuführen. Die Bieter können dabei ihre Gebote nutzen, um ihre Interessen zu signalisieren - etwa durch hohe Gebote oder Gebote auf bestimmte Frequenzblöcke