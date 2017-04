Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der warme März brachte Zuwächse bei Gebrauchten und Neuwagen, so der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Besonderen Schwung hatte das Neuwagengeschäft. Im März kamen rund 360.000 fabrikneue Pkw auf die Straße, 11,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Quartalsvergleich ergibt sich ein kumulierter Zuwachs von 6,7 Prozent auf 845.000 Einheiten.Die Zahl neu zugelassener, moderner Euro 6-Diesel ist im März laut KBA um 2,8 Prozent zurückgegangen. Laut dem ZDK wirkt sich die in weiten Teilen unsachliche Diskussion in der Öffentlichkeit verunsichernd auf die Verbraucher aus. Denn für das Einhalten der CO2-Grenzwerte ist der effiziente Dieselantrieb laut ZDK unverzichtbar. Hier seien klare Aussagen der Politik notwendig, die für Rechtssicherheit bei der Nutzung des nach der Immobilie höchsten Investitionsguts der Bürgerinnen und Bürger sorgen müssten. (04.04.2017/ac/a/m)