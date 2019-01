Paris (www.aktiencheck.de) - Auf Unsicherheit folgt Panik, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Die enttäuschenden Zahlen aus China und die Umsatzwarnung von Apple - der iPhone-Hersteller habe mitgeteilt, sein Umsatzziel im abgelaufenen Quartal um mehrere Mrd. USD zu verfehlen - würden die Befürchtung nähren, dass die Weltwirtschaft 2019 an Fahrt verlieren könnte, und hätten dem Aktienmarkt einen nervösen Start ins neue Jahr beschert. Noch weitaus heftiger habe allerdings der Währungsmarkt reagiert. Vor allem der als sicherer Hafen geltende Japanische Yen habe am Donnerstagmorgen zu zahlreichen anderen Währungen kräftig aufgewertet. Innerhalb kürzester Zeit habe er zum Australischen Dollar rund 8 und zur Türkischen Lira etwa 10 Prozent an Boden gut gemacht. Auch der Euro sei zum Yen massiv unter Druck geraten.



Mit der Sorge, dass die Weltwirtschaft an Schwung verlieren könnte, sei solch eine Panik aber nicht zu erklären. Auch Händler könnten sich die blitzschnelle Aufwertung des Yen, die durch computerunterstützte Handelssysteme zusätzlich an Dynamik gewonnen haben dürfte, nicht erklären; eine Verkettung unglücklicher Umstände sei wohl die plausibelste Erklärung. Wahrscheinlich sei auch, dass die Aufwertung des Yen zum Euro zu kräftig ausgefallen sei und das aktuelle Niveau Tradern eine attraktive Einstiegschance biete. Doch Vorsicht: Die aktuellen Ereignisse würden zeigen, dass auf Unsicherheit schnell Panik folgen kenne. (04.01.2019/ac/a/m)



