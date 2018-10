XETRA-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,24 Euro +4,67% (11.10.2018, 14:37)



Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,25 Euro +2,27% (11.10.2018, 15:02)



NYSE Euronext-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,54USD +0,79% (11.10.2018, 15:02, vorbörslich)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (11.10.2018/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse des Analysten Matthew Murphy von Barclays:Aktienanalyst Matthew Murphy vom Investmenthaus Barclays empfiehlt laut einer Aktienanalyse eine Untergewichtung der Aktien des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY).Im Rahmen einer Studie zum nordamerikanischen Bergbaubranche beurteilen die Analysten von Barclays den Sektor positiv. Das makroökonomische Umfeld habe die Bewertungen negativ beeinflusst. Investoren biete sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit.In Zeiten zunehmender Unsicherheiten sei ein Gold-Investment günstig. Die meisten Unternehmen würden sich in guter Verfassung befinden, da die Bilanzen verbessert worden seien. Hinsichtlich der Kapitalallokation sei die Praxis sei gut wie seit Jahren nicht mehr.Die Barclays-Analysten sehen Potenzial für einen mehrjährigen Bullen-Zyklus. Dies gelte insbesondere für den Kupfersektor.Die Aktienanalysten von Barclays beginnen in ihrer Yamana Gold-Aktienanalyse die Coverage mit einem "underweight"-Votum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Yamana Gold-Aktie: