Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

5,563 EUR +12,11% (31.05.2022, 10:14)



TSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

6,75 CAD +2,58% (30.05.2022)



NYSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

5,17 USD -0,96% (27.05.2022)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (31.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange sei es ruhig gewesen in der Goldbranche. Seitdem Agnico Eagle sich Kirkland Lake Gold einverleibt habe, habe es keine großen Übernahmen mehr gegeben. Doch das scheine sich nun zu ändern. Der Dienstag starte mit einem Paukenschlag: Gold Fields wolle sich Yamana Gold einverleiben. Es handle sich um eine friedliche Übernahme - die Firmen hätten sich also geeinigt.Cash solle bei der Transaktion nicht fließen. Die Übernahme solle in Aktien bezahlt werden. Jeder Yamana-Aktionär solle 0,6 Aktien von Goldfields je Yamana-Aktie erhalten. Damit werde Yamana mit 6,7 Milliarden Dollar bewertet. Das entspreche einem Aufpreis von 33,8 Prozent auf dem volumengewichtetet Durchschnittskurs der vergangenen zehn Tage. Wenn die Übernahme so verwirklicht werde, würden die Gold Fields-Aktionäre anschließend 61 Prozent und die Yamana-Aktionäre 39 Prozent an der neuen Firma halten.Das Gebot von Gold Fields komme überraschend. Bislang habe es immer wieder Gerüchte gegeben, Gold Fields und AngloGold könnten sich in Fusionsgesprächen befinden. Doch nun habe Gold Fields seine Fühler nach Yamana ausgeworfen. Durch die Fusion würde der viertgrößte Goldproduzent weltweit, hinter Newmont, Barrick und Agnico Eagle, entstehen.Die Übernahme von Yamana durch Gold Fields könnte einige Konzerne in Zugzwang bringen. Agnico sei zwar noch mit der Integration von Kirkland Lake Gold beschäftigt. Doch sowohl Barrick Gold als auch Newmont seien in den vergangenen Monaten doch reichlich inaktiv gewesen. Obwohl die Bewertungsniveaus mehr als nur interessant seien. Natürlich gebe es immer wieder das Gerücht, auch Barrick und Newmont könnten zusammengehen. Doch in der Vergangenheit habe man bereits zweimal Fusionsgespräche auf Eis gelegt. Aber wie heiße es so schön? "Aller guten Dinge sind drei." (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Yamana Gold-Aktie: