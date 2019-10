Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

3,144 Euro -0,90% (30.10.2019, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

3,50 USD -0,57% (30.10.2019, 21:00)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (30.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im"Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE-Ticker-Symbol: AUY) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe hervorragende Quartalszahlen präsentiert. Die Yamana Gold-Aktie sei daraufhin aus einem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Mittlerweile flirte das Papier des Goldminen-Betreibers mit dem Jahreshoch. Die Yamana Gold-Aktie baue damit auch Relative Stärke zur Peergroup auf und könnte daher in den kommenden Monaten zu den Outperformern gehören, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.10.2019)