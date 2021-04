Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

4,04 EUR +0,37% (23.04.2021, 10:44)



NYSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

4,84 USD -2,22% (22.04.2021, 22:10)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) unter die Lupe.Seit 2014 durchlaufe die Yamana Gold-Aktie einen großen Bodenbildungsprozess. Ein erster Versuch die untere Umkehr der letzten Jahre erfolgreich abzuschließen, habe im Sommer vergangenen Jahres fehlgeschlagen. Seit dem damaligen Verlaufshoch bei 7,02 USD bilde der Goldminentitel eine Korrekturflagge aus - ein grundsätzlich konstruktives Chartmuster, welches die Ambitionen in Sachen "langfristige Trendwende" untermauere. In diesem Umfeld stelle die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 5,80 USD) im Zusammenspiel mit der Nackenlinie der diskutierten Bodenbildung bei 5,99 USD den nach Erachten der Analysten entscheidenden charttechnischen Signalgeber dar. Eine abgeschlossene Korrekturflagge eröffne ein langfristiges Kursziel von knapp 10 USD, während die mehrjährige untere Umkehr sogar ein Kursziel von rund 10,60 USD impliziere. Die zuletzt genannte Marke harmoniere dabei bestens mit dem 2014er-Hoch bei 10,72 USD.Mit anderen Worten: Bei einem erfolgreichen Befreiungsschlag sollte das letztjährige Verlaufshochs bei 7,02 USD nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden darstellen. Vielmehr rücken dann nach vielen Jahren wieder zweistellige Kursnotierungen auf die Agenda, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link TSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:6,05 CAD -2,26% (22.04.2021, 22:00)