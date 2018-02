NYSE Euronext-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (25.02.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) unter die Lupe.Yamana Gold sei lange Zeit ein absolutes No-Go gewesen. Investoren hätten einen großen Bogen um das Papier gemacht. Yamana Gold habe in der Vergangenheit einige Probleme gehabt und die würden sich noch immer in Form der Verschuldung in der Bilanz zeigen. Der kanadische Goldkonzern befinde sich aber auf dem Weg der Besserung und das Angebot des Konkurrenten Leagold für die brasilianische Tochtergesellschaft Brio Gold greife Yamana Gold dabei unter die Arme. Die Cerro-Moro-Mine in Argentinien dürfte helfen, die Kosten weiter zu senken. Yamana Gold sei damit zwar kein konservatives Investment, doch die Aktie verspreche einen der höchsten Hebel auf einen steigenden Goldpreis unter den größeren Produzenten, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2018)