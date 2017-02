Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,69 Euro -4,30% (22.02.2017, 17:40)



NYSE Euronext-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,85 USD -4,21% (22.02.2017, 17:45)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist.



(22.02.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von Analyst Michael Jalonen von BofA Merrill Lynch Research:Aktienanalyst Michael Jalonen vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nur noch die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY).Nach der Anpassung des Bewertungsmodells an die neue Guidance von Yamana Gold Inc. sei die NAV-Prognose je Aktie um 24% reduziert worden.Angesichts der Erwartung eines negativen Free Cash flows in 2017 von 192 Mio. USD, einer geringeren Goldproduktion bei El Penon und einer steigenden Nettoverschuldung halten die Analysten von BofA Merrill Lynch Research eine von 1,75 auf 1,25 reduzierte Multiple zur Errechnung des Fair Values für angemessen.Analyst Michael Jalonen senkt das Kursziel für die Yamana Gold-Aktie von 5,15 auf 2,80 USD.Börsenplätze Yamana Gold-Aktie:XETRA-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,70 Euro -4,66% (22.02.2017, 17:27)