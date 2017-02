ISIN Yahoo!-Aktie:

US9843321061



WKN Yahoo!-Aktie:

900103



Ticker-Symbol Yahoo!-Aktie Deutschland:

YHO



Nasdaq Ticker-Symbol Yahoo!-Aktie:

YHOO



Kurzprofil Yahoo! Corp.:



Die Yahoo! Corp. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO) ist eines der weltgrößten Internet-Unternehmen.



Die Yahoo! Corp. ist Betreiber des Internetportals www.yahoo.com, mit über 700 Mio. Nutzern eines der größten Internetportale der Welt. Die Gründung der Yahoo! Corp. erfolgte 1994 durch David Filo und Jerry Yang.



Hauptsitz der Yahoo! Corp. ist Sunnyvale in Kalifornien, USA.



CEO: Marissa Mayer



Chairman: Fred Amoroso

(23.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Yahoo!-Aktienanalyse von Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse:Stephen Ju, Aktienanalyst der Credit Suisse, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des Suchmaschinenbetreibers Yahoo! Inc. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO) nach wie vor mit einer neutralen Kursentwicklung.Yahoo! Inc. und Verizon hätten sich auf eine Reduzierung des Übernahmepreises für das operative Geschäft um 350 Mio. USD auf 4,48 Mrd. USD verständigt.Die Analysten der Credit Suisse ändern die Basis für die Bewertung der Yahoo!-Aktie von einem DCF-Modell auf eine Sum-of-the-parts-Betrachtung.Die Schätzungen für das fundamentale Geschäft würden unangetastet bleiben. Ein Netto Cash von 6,6 Mrd. USD, ein Wert von 38,5 Mrd. USD für die Beteiligungen an Alibaba und Yahoo! Japan sowie die Berücksichtigung eines Liquiditätsabschlags lasse das Kursziel von 50,00 auf 52,00 USD steigen.In ihrer Yahoo!-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "neutral" ein.XETRA-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:43,65 Euro -0,43% (23.02.2017, 15:36)Tradegate-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:43,02 Euro -1,14% (23.02.2017, 17:06)Nasdaq-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:USD 45,50 -1,04% (23.02.2017, 17:41)