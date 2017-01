WKN Yahoo!-Aktie:

Kurzprofil Yahoo! Corp.:



Die Yahoo! Corp. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO) ist eines der weltgrößten Internet-Unternehmen.



Die Yahoo! Corp. ist Betreiber des Internetportals www.yahoo.com, mit über 700 Mio. Nutzern eines der größten Internetportale der Welt. Die Gründung der Yahoo! Corp. erfolgte 1994 durch David Filo und Jerry Yang.



Hauptsitz der Yahoo! Corp. ist Sunnyvale in Kalifornien, USA.



CEO: Marissa Mayer



Chairman: Fred Amoroso



(25.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Yahoo!-Aktienanalyse von Analyst Neil Doshi von Mizuho Securities USA:Neil Doshi, Aktienanalyst vom Investmenthaus Mizuho Securities USA, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien des Suchmaschinenbetreibers Yahoo! Inc. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO).Die Umsatzdaten von Yahoo! Inc. würden sich weiter abschwächen. Das Trends hinsichtlich des User Engagements würden aber darauf hindeuten, dass die im Dezember bekannt gegebene Datenpanne nur sehr wenig Einfluss auf Yahoo! Mail gehabt habe.Die Analysten von Mizuho Securities USA demonstrieren daher Zuversicht, dass der Deal mit Verizon planmäßig durchgeführt werde.In ihrer Yahoo!-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Mizuho Securities USA das Votum "neutral" sowie das Kursziel von 42,00 USD.Börsenplätze Yahoo!-Aktie:41,10 Euro +1,11% (25.01.2017, 15:04)Tradegate-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:41,19 Euro +0,73% (25.01.2017, 15:17)Nasdaq-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:USD 44,22 +0,73% (25.01.2017, 15:21, vorbörslich)ISIN Yahoo!-Aktie:US9843321061