ISIN Yahoo!-Aktie:

US9843321061



WKN Yahoo!-Aktie:

900103



Ticker-Symbol Yahoo!-Aktie Deutschland:

YHO



Nasdaq Ticker-Symbol Yahoo!-Aktie:

YHOO



Kurzprofil Yahoo! Inc.:



Die Yahoo! Inc. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO) ist eines der weltgrößten Internet-Unternehmen.



Die Yahoo! Inc. ist Betreiber des Internetportals www.yahoo.com, mit über 700 Mio. Nutzern eines der größten Internetportale der Welt. Die Gründung der Yahoo! Corp. erfolgte 1994 durch David Filo und Jerry Yang.



Hauptsitz der Yahoo! Inc. ist Sunnyvale in Kalifornien, USA.



CEO: Marissa Mayer



Chairman: Fred Amoroso

(24.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Yahoo!-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von Cantor Fitzgerald:Youssef Squali, Aktienanalyst vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald, empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des Suchmaschinenbetreibers Yahoo! Inc. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103, Ticker-Symbol: YHO, Nasdaq-Symbol: YHOO).Auf Grund der Bewertung von Alibaba Group Holdings und der Erwartung eines erfolgreichen Verkaufs an Verizon erhöhen die Analysten von Cantor Fitzgerald das Kursziel für die Yahoo!-Aktie von 50,00 auf 51,00 USD.Die Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, dank einer aggressiven Kostenkontrolle. Ein im Vergleich zum Vorjahr negatives Umsatzwachstum sei derweil ein Spiegelbild anhaltender Herausforderungen und von Marktanteilsverlusten.Analyst Youssef Squali glaubt, dass die Q4-Performance die Wahrscheinlichkeit für eine Übernahme durch Verizon erhöhe. Im zweiten Quartal dürfte der Deal nun über die Bühne gehen. Allerdings könnten die Sicherheitslecks und SEC-Untersuchungen zu einer Neuverhandlung des Kaufpreises führen.In ihrer Yahoo!-Aktienanalyse halten die Analysten von Cantor Fitzgerald am "overweight"-Rating fest.XETRA-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:40,40 Euro +3,00% (24.01.2017, 14:35)Tradegate-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:40,51 Euro +2,65% (24.01.2017, 14:34)Nasdaq-Aktienkurs Yahoo!-Aktie:USD 43,50 +2,59% (24.01.2017, 15:05, vorbörslich)