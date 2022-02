XETRA-Aktienkurs YOC-Aktie:

12,50 EUR -0,79% (17.02.2022, 09:53)



Tradegate-Aktienkurs YOC-Aktie:

12,20 EUR -1,61% (16.02.2022)



ISIN YOC-Aktie:

DE0005932735



WKN YOC-Aktie:

593273



Ticker-Symbol YOC-Aktie:

YOC



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet eine eigene SDK-Infrastruktur, ein Publisher Frontend und innovative Ad-Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen.



YOC überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC circa 40 Millionen mobile Internetnutzer in Europa. 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das Format YOC Mystery Ad ausgezeichnet. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter an Standorten in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Paris, und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com. (17.02.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - YOC: Turnaround geschafft - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Mobile-Werbung-Vermarkters YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) unter die Lupe.Die Aktie des Mobile-Marketing-Spezialisten YOC habe seit dem Börsengang 2006 eine rasante Berg- und Talfahrt hingelegt. In den Jahren 2009/10 habe die Übernahme des Konkurrenten Quattro Wireless durch Apple für einen riesigen Hype gesorgt. Der Nebenwert sei von rund zehn Euro auf mehr als 45 nach oben geschnellt. Doch als aus der Übernahme der Berliner nichts geworden sei, sei ein steiler Absturz gefolgt, der von operativen Problemen begleitet worden sei. Erst die Rückkehr von Firmengründer Dirk Kraus auf den Chefsessel 2013 habe die Firma vor dem Aus bewahrt.Jedoch habe der Turnaround lange auf sich warten lassen. Erst 2020 habe YOC den Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft. 2021 sei dann aber von starkem Wachstum geprägt gewesen: Der Umsatz sei um rund 22 Prozent auf circa 18,8 Mio. Euro geklettert, der Gewinn habe sich von 0,3 Mio. auf 1,8 Mio. Euro vervielfacht. Mit einer Verdopplung des Handelsvolumens habe insbesondere die Technologieplattform VIS.X zu dieser Entwicklung beigetragen. Sie ermögliche den vollautomatischen Ein- und Verkauf von Werbeflächen in Echtzeit. Als "richtungsweisend" bezeichne Sebastian Bauermann, Director Finance bei YOC, das vergangene Geschäftsjahr 2021. "Wir erwarten weiteres dynamisches Wachstum sowie eine damit einhergehende Steigerung der Profitabilität."Mit der operativen Verbesserung werde YOC erneut zum Übernahmekandidaten, wobei die Bewertungen in der Branche Spielraum nach oben lassen würden. Auch wenn Kurssprünge wie im Jahr 2010 nicht zu erwarten seien, könne eine spekulative Position nicht schaden. Da aktuell keine Zertifikate und Hebelprodukte verfügbar sind, können Anleger auch zur Aktie direkt greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 6/2022)Börsenplätze YOC-Aktie: