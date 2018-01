Xetra-Aktienkurs YOC-Aktie:

9,50 EUR +7,71% (18.01.2018, 17:36)



ISIN YOC-Aktie:

DE0005932735



WKN YOC-Aktie:

593273



Ticker-Symbol YOC-Aktie:

YOC



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet eine eigene SDK-Infrastruktur, ein Publisher Frontend und innovative Ad-Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen.



YOC überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC circa 40 Millionen mobile Internetnutzer in Europa. 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das Format YOC Mystery Ad ausgezeichnet. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter an Standorten in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Paris, und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com. (18.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobile-Werbung-Vermarkters YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) unter die Lupe.YOC wandle sich immer mehr zum Technologie-Anbieter. Heute sei eine neue Handelsplattform freigeschaltet worden, mit der Werbetreibende ihre Botschaften programmatisch handeln könnten.Mit dem Launch der Technologieplattform VIS.X werde der Einkaufsprozess für Werbetreibende über private Marktplätze erleichtert, heiße es in einer Pressemitteilung. Vorhandene Online-Werbemittel könnten durch VIS.X in Echtzeit transformiert und ausgeliefert werden. YOC-CEO Dirk Kraus sei überzeugt, dass die neue Supply Side Platform das Unternehmen voranbringe: Die neue Plattform bringe "im hochkomplexen programmatischen Mediahandel einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil".Optimisten können sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Nach unten sollte die Aufwärtstrendlinie (derzeit bei 7,20 Euro) nicht unterschritten werden. (Analyse vom 18.01.2018)Börsenplätze YOC-Aktie: