Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Xpeng-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Xpeng-Aktie:

20,30 USD +0,79% (21.10.2020, 15:41)



ISIN Xpeng-Aktie:

US98422D1054



WKN Xpeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Ticker-Symbol Xpeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (21.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Nio und XPeng Motors hätten in den letzten Wochen für Furore auf dem Börsenparkett gesorgt. Xpeng-Chef Brian Gu zeichne ein optimistisches Bild für seine Firma. Gu rechne bis in das nächste Jahr mit einem wachsenden Momentum beim Absatz der neuen Elektro-Limousine P7, deren Auslieferungen erst im Juni begonnen hätten. Dies sollte für die Aktie einen weiteren positiven Katalysator darstellen.Xpeng habe bislang erst zwei Modelle im Angebot. Im November 2018 sei der G3 ausgerollt worden. Vor wenigen Monaten sei das Flaggschiff folgt, der P7. Der P7 sei der erste Elektrorenner in China mit autonomen Fahrfunktionen nach Level 3. Das dritte Modell von Xpeng, der Sedan, solle 2021 auf den Markt kommen.Eine spannende Story. Und auch charttechnisch sei die Ausgangslage bei Xpeng interessant. "Die XPeng Motors-Aktie scheint Kraft für weitere Anstiege zu tanken. Nach einem kurzfristigen Rückgang von 22,16 auf 19,84 US-Dollar signalisieren sowohl eine "Harami-Doji"-Formation sowie das Halten des Mittleren Bollinger-Bandes (19,70 US-Dollar) etwaige Kaufchancen. Die Volatilität wird bis auf Weiteres hoch bleiben. Diese kann sich zwischen 22,26 und 17,13 US-Dollar "ausleben". Das Momentum befindet sich weiterhin im positiven Bereich. Die Slow-Stochastik tendiert neutral", habe Charttechik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Trotz der hohen Bewertung mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von sportlichen 8 ist eine kleine Position als Depotbeimischung nach wie vor vertretbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2020)