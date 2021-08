Börsenplätze Xpeng-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Xpeng-Aktie:

38,75 USD +2,32% (18.08.2021, 16:24)



ISIN Xpeng-Aktie:

US98422D1054



WKN Xpeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Ticker-Symbol Xpeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (18.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.China strebe in der Autoindustrie die Technologieführerschaft an. Deshalb forciere der Staat auch mit üppigen Subventionen den Ausbau der Elektromobilität. Davon würden Hersteller wie Nio oder Xpeng profitieren.Xpeng habe angekündigt, die geplante Produktionskapazität in Zhaoqing von 100.000 Autos pro Jahr auf 200.000 zu erhöhen. Das sei eine Ansage. Erst zu Beginn des Jahres habe das chinesische Unternehmen eine Zusammenarbeit mit der Stadt Wuhan angekündigt, um dort eine neue Produktionsstätte zu errichten. Um die Expansion voranzutreiben, habe Xpeng, das bereits in den USA börsennotiert sei, im vergangenen Monat ein sog. duales Primärlisting in Hongkong durchgeführt.Xpeng wolle seine Modellpalette deutlich ausweiten. Bislang habe das Start-up den Geländewagen G3, die Limousine P7 und den kürzlich auf den Markt gebrachten P5 im Angebot. Die Modelle kämen bei den Kunden gut an. Im Juli habe Xpeng mit 8.040 Autos und einem Zuwachs von 228% im Vergleich zum Vorjahr erneut einen Rekord erreicht.Die Verdopplung der Produktion sei eine Ansage. Die Expansion nach Europa und die Ankündigung neuer Modelle, wie auch permanente Upgrades bestehender Modelle sowie die hohen Investitionen in autonome Fahrzeuge sollten für die Xpeng-Aktie weitere positive Katalysatoren darstellen. Ein Kaufsignal generiere sie, sobald die 200-Tage-Linie bei 39,87 USD geknackt werde, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link