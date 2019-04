Tradegate-Aktienkurs Xilinx-Aktie:

112,72 EUR -10,01% (25.04.2019, 14:15)



Nasdaq-Aktienkurs Xilinx-Aktie:

139,72 USD +1,87% (25.04.2019, 23:33)



ISIN Xilinx-Aktie:

US9839191015



WKN Xilinx-Aktie:

880135



Ticker-Symbol Xilinx-Aktie:

XIX



Nasdaq-Symbol Xilinx-Aktie:

XLNX



Kurzprofil Xilinx Inc.:



Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) ist ein US-Hersteller von Halbleitern und gilt als einer der größten Produzenten von programmierten Plattformen. Diese Plattformen bestehen aus unterschiedlichen Komponenten, die Xilinx entwickelt und in eigenen Fertigungsanlagen produziert. Das Leistungsportfolio beinhaltet integrierte Schaltkreise (ICs) in Form von programmierbaren Logik-Bausteinen (PLDs) sowie erweiterbare Processing-Plattformen (EEP), Software-Design-Tools zur Programmierung der PLDs und Leiterplatten. (25.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xilinx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Halbleiterherstellers Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) dabeizubleiben.Der FPGA-Hersteller Xilinx könne einige Argumente vorweisen, die eine hohe Bewertung (KGV von 36) rechtfertigen. So sei man mit seinen nachträglich programmierbaren FPGA-Chips an vielen Tech-Trends beteiligt - vor allem die Wachstumsmärkte Data-Center, Automotive und 5G würden die Xilinx-Aktie für Investoren spannend machen. Allein auf dem Data-Center-Markt gehe die Unternehmensführung von einem jährlichen Durchschnittswachstum von 30% für die kommenden vier Jahre aus.Hervorragende Wachstumschancen allein würden jedoch nicht ausreichen. Im 4. Quartal habe Xilinx mit einem Umsatz von 828 Mio. USD bei EPS von 0,95 USD die Analysten-Schätzungen zwar leicht übertreffen können, aber das positive Wachstums-Momentum könne nicht beibehalten werden.Das Wachstum von Xilinx sei schwächer als im letzten Quartal und dürfte auch im nächsten Quartal weniger stark anziehen. Für Enttäuschung sorge vor allem die deutlich schwächer als erwartete Bruttomarge. Erwartet worden sei eine Marge von 69% - die Unternehmensführung gehe im Q1 aber nur von 66% aus. Darüber hinaus gebe es die Sorge, dass die Integration des Solarflare-Zukaufs den rasanten Expansionskurs mittelfristig behindern könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xilinx-Aktie: