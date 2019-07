Tradegate-Aktienkurs Xilinx-Aktie:

132,14 USD +3,82% (24.07.2019, 22:00)



US9839191015



880135



XIX



XLNX



Kurzprofil Xilinx Inc.:



Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) ist ein US-Hersteller von Halbleitern und gilt als einer der größten Produzenten von programmierten Plattformen. Diese Plattformen bestehen aus unterschiedlichen Komponenten, die Xilinx entwickelt und in eigenen Fertigungsanlagen produziert. Das Leistungsportfolio beinhaltet integrierte Schaltkreise (ICs) in Form von programmierbaren Logik-Bausteinen (PLDs) sowie erweiterbare Processing-Plattformen (EEP), Software-Design-Tools zur Programmierung der PLDs und Leiterplatten. (25.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xilinx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiterherstellers Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) unter die Lupe.Das US-Unternehmen sei im abgelaufenen Quartal hinter den Umsatzerwartungen zurückgeblieben. Der Grund sei schnell gefunden: Das Verbot der US-Regierung an Huawei zu liefern."Der Aktionär" erwarte nicht, dass Xilinx eine Lizenz für die Auslieferung seiner "sicherheitsrelevanten" 5G-Technologie an Huawei bekomme. Damit bleibe dem US-Konzern ein wichtiger Wachstumsmarkt versperrt. Die positiven Aussagen des Vorstandes und die diversifizierte Aufstellung in unterschiedlichen Wachstumsmärkten würden zwar langfristig steigende Kurse in Aussicht stellen. Das China-Risiko und die hohe Bewertung würden aber aktuell gegen eine Investition sprechen.Es bleibe weiterhin spannend, wie sich die US-Regierung gegenüber Huawei verhalte. Im Falle einer Lösung des Konflikts hätten Aktien wie Xilinx ordentlich Aufholpotenzial, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2019)Börsenplätze Xilinx-Aktie: