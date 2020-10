Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (12.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Die "China-Apple" Xiaomi bleibe auf Expansionskurs. DACH-Sprecher Christian Klaus hatte uns im Interview bereits vorgewarnt: "Bis zum Jahresende werden wir mindestens zehn 5G-Smartphones veröffentlicht haben", so der Experte Florian Söllner.Und tatsächlich schieße die zum Jahresbeginn im AKTIONÄR als "Favorit der Redaktion" für 2020 vorgestellte Tech-Aktie nun aus allen Rohren.Das Fachportal "Giga" schreibe über den nächsten "Preis-Leistungs-Knaller" für unter 100 Euro: "Xiaomi haut ein interessantes Smartphone nach dem anderen heraus." Xiaomi biete aktuell das Poco X3 und Poco F2 Pro an. Jetzt komme das Poco C3 hinzu. Es koste nur 87 Euro und biete etwa die Hardware des Galaxy A21s von Samsung, das für doppelt so viel verkauft werde.Mit dem heutigen Kursanstieg seien die Sorgen von Ende letzter Woche zunächst vergessen: Analyst Ming-Chi Kuo von Tianfeng International habe eine Theorie: Was, wenn Xiaomi-Rivale Huawei mit dem Verkauf seiner Marke Honor auf die US-Sanktionen reagiere? Dies wäre für Xiaomi natürlich weniger erfreulich als die ebenfalls von Analysten ins Gespräch gebrachte Aufgabe des Smartphone-Geschäfts, was direkte Marktanteilsgewinne für Xiaomi zur Folge hätte. Doch auch ohne Huawei-Aufgabe gewinne Xiaomi aktuell in Windeseile Marktanteile, was weiter für den Hot-Stock spreche.Xiaomi befindet sich neben Highflyern wie Plug Power und Westwing im grünen Depot 2030 (+197 Prozent vs. 34 Prozent im DAX) des Hot Stock Report, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)