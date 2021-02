Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

3,0155 EUR -0,31% (12.02.2021, 22:26)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

28,05 HKD +2,19% (11.02.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (14.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie habe sich im Verlauf der Handelswoche etwas stabilisieren können. Unterdessen sei klar geworden, wie es unter der aktuellen US-Regierung mit Präsident Joe Biden nach den Trump-Attacken auf Xiaomi weitergehe - zumindest teilweise.Die neue Regierung unterbreche das von Donald Trump eingeleitete Vorgehen gegen WeChat (Tencent) und TikTok (ByteDance) für eine weitere Überprüfung der Apps. Dabei wolle man u.a. feststellen, ob der Chatdienst und die Video-App tatsächlich eine Gefahr darstellen würden, habe es in Anträgen des Justizministeriums bei Berufungsgerichten in Washington und San Francisco geheißen.Die Regierung Trump habe TikTok und WeChat als Risiko für Daten von Amerikanern bezeichnet und habe die Apps in den USA verbieten wollen. Das sei aber von US-Gerichten mit einstweiligen Verfügungen gestoppt worden. Die neue Überprüfung könnte ein längerer Prozess werden: Die Anträge der Regierung würden Updates an das Gericht alle 60 Tage vorsehen.Trump habe noch kurz vor dem Ende seiner Präsidentschaft weitere Unternehmen wie Xiaomi ins Visier genommen. Nach derzeitigem Stand dürften US-Anleger nicht mehr in den chinesischen Technik-Hersteller investieren und müssten ihre Aktien am Unternehmen bis Jahresende verkaufen. Die neue Regierung von Präsident Joe Biden müsse noch entscheiden, wie sie mit diesem Thema umgehe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link