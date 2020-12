Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (15.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Das Papier des Apple-Rivalen befinde sich im Dezember weiter im Aufwind. Grund des jüngsten Kursanstieges: Am Samstag habe es in China ein Shopping-Festival mit dem Namen "Double 12" gegeben und der Smartphone-Überflieger Xiaomi habe dabei 40% mehr als im Vorjahr erlöst, wie Bloomberg berichtet.Aber auch in Europa werde Xiaomi immer beliebter, wie dem "Aktionär" der DACH-Sprecher bereits im Interview dargelegt habe. Das würden auch neue Umfrageergebnisse zeigen: 2019 hätten erst 22% der Deutschen Xiaomi gekannt, mittlerweile aber schon 37%. Der Wiwo Brandindex schreibe nun sogar: Nächstes Jahr könne es für Xiaomis Bekanntheit eigentlich nur weiter steil aufwärtsgehen. Es sei möglich, dass die Marke 2021 hierzulande bekannter sei als HTC. Das sei v.a. der beispiellosen Smartphone-Offensive des chinesischen Unternehmens zu verdanken. Während die Tech-Welt noch vom Mi10 und seinem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis rede, bereite Xiaomi mit dem M11 schon die nächste Attacke auf Samsung und Apple vor. Aber auch Staubsaubersoboter und E-Scooter würden immer beliebter. Die Marke präsentiere künftig noch mehr seiner Produkte in exklusiven Verkaufsflächen in Läden der MediaMarktSaturn-Gruppe, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2020)