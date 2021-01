Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

3,0395 EUR -3,97% (15.01.2021, 22:26)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

29,30 HKD -10,26% (15.01.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (17.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Der Kurs des chinesischen Unternehmens sei gegen Ende der Handelswoche deutlich unter Druck geraten. Die USA hätten Xiaomi auf eine schwarze Liste gesetzt. Bleibr es dabei, müssten US-Investoren ihre Anteile an Xiaomi abstoßen. Im schlimmsten Fall könnte das aber erst der Anfang sein.Xiaomi sei an der Börse in Hongkong notiert. Insofern sollte der Handel mit der Aktie grundsätzlich möglich bleiben. Je nach Broker könne es allerdings zu Einschränkungen kommen, falls erst die Nationalität der Xiaomi-Anleger geklärt werden müsse. US-Investoren müssten nach derzeitigem Stand in den kommenden Monaten ihre Anteile verkaufen. Ein Belastungsfaktor für den Kurs. Deutsche Anleger sollten zudem darauf achten, dass sie wirklich Xiaomi-Aktien und nicht die in den USA gehandelten ADR im Depot hätten.Erfahrungsgemäß würden einige Privatanleger hinter jedem Rücksetzer eine klare Kaufchance wittern, während institutionelle Investoren die Risiken oft nüchterner einpreisen würden. Vor diesem Hintergrund könnte der Xiaomi-Kurs unter Druck bleiben. Denn mit der aktuellen Entscheidung gehe eine große Unsicherheit einher: Sollte das US-Handelsministerium der Einschätzung des Verteidigungsministeriums folgen und Xiaomi künftig auf eine Stufe mit Huawei setzen, könnte das zu Komplikationen bei den Lieferketten führen. Außerdem habe Huawei z.B. zeitweise einen massiven Absatzeinbruch in Deutschland zu verkraften gehabt, nachdem das Unternehmen nicht mehr wie gewohnt Android mit Google-Diensten auf seinen neuen Smartphone-Modellen habe anbieten dürfen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: