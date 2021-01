Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

3,13 EUR -1,11% (15.01.2021, 10:03)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

29,30 HKD -10,26% (14.01.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (15.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Der scheidende US-Präsident Donald Trump wolle auf seine letzten Tage im Amt offenbar noch einmal Stärke zeigen und habe weitere chinesische Unternehmen mit Restriktionen belegt - darunter auch der Elektronikkonzern Xiaomi. Daraufhin sei die Aktie an der Börse in Hongkong um mehr als zehn Prozent eingebrochen.Die Trump-Regierung habe Xiaomi und weitere Firmen auf eine schwarze Liste mit Unternehmen gesetzt, die mutmaßlich enge Verbindungen zum chinesischen Militär hätten - und daher als Gefahr für die nationale Sicherheit gewertet würden. Zwar seien zuletzt immer mehr Unternehmen aus China auf dieser "Blacklist" gelandet. Dass es nun auch den Smartphone-Hersteller treffe, bezeichne die Nachrichtenagentur "Bloomberg" jedoch als "Überraschung".Xiaomi falle damit nun unter einen Regierungserlass aus dem vergangenen November, wonach US-amerikanische Investoren künftig nicht mehr in Wertpapiere der betroffenen Unternehmen investierten dürften. Möglicherweise könnten sie sogar gezwungen werden, bestehende Investments aufzulösen.Auch für Anleger außerhalb der USA könnte das zum Problem werden, denn häufig würden asiatische Börsen und Broker bei internationalen Investoren nicht zwischen US-Bürgern und Nicht-US-Bürgern unterscheiden. Stattdessen könnte der Handel mit den betroffenen Papieren insgesamt eingeschränkt werden.Auch ADRs, mit denen Xiaomi im Ausland gehandelt werde, seien zeitweise um fast zehn Prozent eingebrochen. Für die jüngste Aufwärtsbewegung im Chart bedeutet das zunächst einen kräftigen Dämpfer, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link