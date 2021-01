Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (22.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Wie stark die Auswirkungen der schwarzen Liste in den USA auf den Kurs der Xiaomi-Aktie seien, lasse sich nicht genau abschätzen. Ein Belastungsfaktor sei das anstehende Handelsverbot für US-Investoren jedoch allemal. Erste Aussagen aus dem Kreis der neuen US-Regierung würden darauf hindeuten, dass auch unter Präsident Joe Biden kein Schmusekurs für das China-Unternehmen zu erwarten sei.Bis Ende des Jahres müssten US-Anleger ihre Anteile an Xiaomi abstoßen, weil das Unternehmen dem Pentagon als "kommunistische, chinesische Militärfirma" gelte. Immer noch sei unklar, worauf genau eigentlich diese Einschätzung basiere. Die Hoffnung, Biden werde als eine seiner ersten Amtshandlungen die Entscheidung, Xiaomi auf die schwarze Liste zu setzen, rückgängig machen, habe sich allerdings mittlerweile erledigt.Stattdessen habe sich diese Woche die Ex-FED-Chefin und künftige US-Finanzministerin Janet Yellen zu China geäußert. Sie werde gegen "Chinas unfaire und illegale Praktiken" alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, habe Yellen gesagt. Sie habe China u.a. Dumping, Copyright-Verletzungen und Handelsbarrieren vorgeworfen.Der Traum von der schnellen Begnadigung für Xiaomi sei geplatzt. Der Aufwärtstrend beim Kurs habe aber aus längerer Sicht bislang nur eine gewöhnliche Delle abbekommen. Und falls Xiaomi doch noch irgendwann von der schwarzen Liste gestrichen werden sollte, würde das sicherlich für einen Freudensprung beim Kurs sorgen. Investierte Anleger sollten sicherheitshalber den Stopp beachten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: