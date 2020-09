Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,485 EUR -1,97% (15.09.2020, 16:40)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (15.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Die Meldung, wonach Xiaomi-Vizepräsident Lin Bin mit dem Verkauf von 350 Millionen Aktien des Unternehmens umgerechnet bis zu einer Milliarde US-Dollar erlösen wolle, sei am Montag erst nach dem Handelsschluss in Hongkong gekommen. Am Dienstag habe das Papier des Tech-Konzerns nun darauf reagiert und 5,1 Prozent nachgegeben.Der Schlusskurs habe mit 22,35 Hongkong-Dollar sogar unter der Verkaufsspanne von 22,55 bis 22,85 Hongkong-Dollar gelegen, zu denen Lin seine Anteile veräußern wolle. Auch im US-Handel an der NASDAQ falle die Xiaomi-Aktie es am Dienstag um rund drei Prozent.Investierte Anleger können daher bei der Xiaomi-Aktie dabei bleiben, sollten nach den deutlichen Kursgewinnen im Sommer allerdings den Stopp nachziehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Mutige Neueinsteiger sollten bei einer Stabilisierung zugreifen. (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link