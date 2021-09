Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (09.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Jahresbeginn sei es für den Kurs der Xiaomi-Aktie von einem Allzeithoch aus rund 33 Prozent abwärts gegangen. Anschließend sei der Kurs in eine ausgedehnte Seitwärtsphase übergegangen. Ein gutes Zeichen angesichts des eingetrübten Sentiments für China-Aktien mit Tech- und Internet-Bezug. Xiaomi habe allerdings auch einiges investiert, um seinen Aktienkurs zu stützen.In Hongkong habe Xiaomi jüngst 7,91 Millionen eigene Aktien für insgesamt 192,7 Millionen Hongkong-Dollar (rund 21 Millionen Euro) eingesackt. Das habe das Unternehmen gestern mitgeteilt. Gekauft worden sei zu Kursen von 24,30 bis 24,45 Hongkong-Dollar. Das entspreche im Schnitt etwa 2,65 Euro.Xiaomi habe dieses Jahr bereits mehr Aktien als im vergangenen Jahr zurückgekauft, berichte das chinesische Medium Yicai unter Berufung auf eine Auswertung der Handelsplattform Futubull. Demnach hätten Unternehmen in Hongkong 2021 bislang 21,2 Milliarden Hongkong-Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben. Allein Xiaomi solle in dieser Zeit für insgesamt 6 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 650 Millionen Euro) gekauft haben.Derzeit bringe es Xiaomi auf einen Börsenwert von 591 Milliarden Hongkong-Dollar.Angesichts der operativen Stärke des Unternehmens und der spannenden Langfristperspektiven sind die Rückkäufe zu einem ermäßigten Kurs sinnvoll, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: