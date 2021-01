Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

3,215 EUR +1,10% (26.01.2021, 09:26)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

30,40 HKD -0,49% (26.01.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (26.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Mi 11 heiße die neue Smartphone-Generation von Xiaomi. Sie solle ein Aushängeschild für den chinesischen Technik-Konzern sein, der dafür bekannt sei, dass sich seine relativ günstigen Produkte kaum hinter denen etablierter Premiummarken zu verstecken brauchen würden. Zum Mi 11 gebe es jedoch etwas widersprüchliche Meldungen.Der Handelsbeginn in China sei ein voller Erfolg gewesen: Mehr als 1 Mio. Smartphones seien in den ersten 21 Tagen verkauft worden, berichte das Online-Portal Netzwelt unter Berufung Xiaomis Weibo-Account. Beim Vorgänger, Mi 10, habe es demnach noch zwei Monate gedauert, die Million zu knacken.Vor dem internationalen Verkaufsstart würden aber auch Berichte kursieren, laut denen das Mi 11 Leistungsprobleme habe, relativ heiß werde und der Akku im Vergleich zu anderen Top-Smartphones schneller leer sei. Schuld könnte möglicherweise der Prozessor Snapdragon 888 von QUALCOMM sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: