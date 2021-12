Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (02.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Während der Gesamtmarkt wackele, bleibe auch der Kurs der Xiaomi-Aktie unter Druck. Immerhin hätten neue Korrekturtiefs in den vergangenen Handelstagen vermieden werden können. Unterdessen habe sich ein Xiaomi-Verantwortlicher zu den Preisen für die Smartphones des chinesischen Technik-Herstellers geäußert.Kunden würden vorerst mit Preiserhöhungen leben müssen, habe Xiaomis Chief Operating Officer in Indien, Muralikrishnan B, laut Webseite der indischen Wirtschaftszeitung "The Financial Express" gesagt. Grund sei die angespannte Lieferketten-Situation seit rund anderthalb Jahren. Neben Chip-Mangel gebe es auch andere Komponenten, die knapp seien. Zudem seien die Frachtpreise gestiegen. Ursächlich seien dafür wiederum Lieferverzögerungen aufgrund der Corona-Krise, Sanktionen gegen chinesische Technik-Unternehmen und Nachholbedarf bei Konsumenten.Xiaomi sei in Indien der führende Smartphone-Hersteller. Die Preise für Smartphones seien in dem Land prozentual zweistellig gestiegen. Das werde sich dem Xiaomi-Manager zufolge fortsetzen, solange sich die Situation nicht stabilisiere. Xiaomi glaube zwar an faire Preise, müsse allerdings die gestiegenen Kosten an Kunden weiterreichen, um seine Netto-Marge im Hardware-Bereich bei 5% zu behaupten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/xiaomi-darum-wird-es-immer-teurer-20241924.html" target="_blank">unter folgendem

