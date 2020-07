Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,8998 Euro +6,87% (20.07.2020, 15:00)



Hong Kong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

HKD 15,82 +2,06% (20.07.2020)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (20.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Das Vorbild Tesla habe schon so manche Krise überstanden - auch der chinesische Elektroautobauer Xpeng Motors genieße trotz Corona-Krise weiter das Vertrauen seiner Investoren. Zwar seien in China im Juni die Elektroauto-Verkäufe um 33% gesunken, doch sobald sich die Corona-Lage entspanne, sei bis 2030 wieder von starken Wachstumsraten batteriebetriebener Auto auszugehen. Während 2020 erst 2% der weltweit verkauften Autos reine Elektroautos seien, dürfte der Marktanteil innerhalb von zehn Jahren auf 18% steigen.Die Beteiligung XPeng sei ein Aushängeschild für Xiaomi. Das Gros der Einnahmen würden derzeit aber Batterie-Scooter und Smartphone-Verkäufe liefern. 2020 hätten die Chinesen "enorme Wachstumschancen dank mindestens zehn neuer 5G-Smartphones" ausgemacht. Trotz schöner Rally im Juli sei die Bewertung noch moderat. Das Gewinnwachstum betrage über 20%, das 2021er-KGV liege bei mittlerweile 23, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)Börsenplätze Xiaomi-Aktie: