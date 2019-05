Frankfurt-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (19.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Um das Mega-IPO von Xiaomi sei ein riesen Hype gemacht worden. Seitdem sei es um über 40% nach unten gegangen. Zuletzt schien es, als würde die Aktie an einer Bodenbildung arbeiten. Seit dem erneuten Aufflammen des Handelsstreits sei es wieder leicht nach unten gegangen.Auch Kunden in Europa würden merken, dass der chinesische Elektronik-Hersteller zunehmend auch hierzulande in den Markt dränge. Es mache den Anschein, als liefe es bei Xiaomi richtig rund. Auch die Kennzahlen schienen auf den ersten Blick attraktiv. Bei einem Kurs von knapp über 10 HKD (Hongkong-Dollar) sei das Unternehmen mit 31 Mrd. USD bewertet. Zudem erscheine das KGV von 10 und das Kurs/Umsatz-Verhältnis von 0,8 attraktiv.Auch wenn Konkurrenten wie Panasonic, Sony und Apple ähnliche Kennzahlen aufweisen würden, würden diese deutlich langsamer wachsen. Der Erlös von Xiaomi sei allein im letzten Jahr um über 50% auf gut 25 Mrd. USD gestiegen. 60% davon habe der Konzern in China eingenommen. Das große Problem sei aber, was vom Erlös unterm Strich als Gewinn übrig bleibe. Die Margen seien bei Xiaomi extrem niedrig. 2018 habe das Unternehmen lediglich eine Bruttomarge von 12,7% erwirtschaften können. Das Problem sei auch, dass das Geschäft der deutlich margenstärkeren "Internet Services"-Sparte, die aber einen Anteil von nur 9% am Konzernumsatz aufweise, auf wackligen Füßen stehe. Denn die vorinstallierten Apps (insbesondere bei den Smartphones) auf denen Werbung geschalten werde, können leicht vom Nutzer umgangen werden, indem einfach Konkurrenzprodukte installiert würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: