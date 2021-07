Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,865 EUR -3,13% (23.07.2021, 15:57)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (23.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Bereits die ganze Woche habe der Kurs der Xiaomi-Aktie geschwächelt. Heute gehe es noch mal richtig abwärts. Ein Rückschlag, durch den Xiaomi charttechnisch betrachtet wieder auf der Kippe stehe. Da helfe auch nicht, dass es operativ völlig rund laufe und der chinesische Technikhersteller seine Führungsposition in einem absoluten Zukunftsmarkt behaupten könne.Xiaomi bleibe n Indien die Nummer 1 auf dem Smartphone-Markt. 9,5 Millionen Geräte habe Xiaomi in Q2 in das Land geliefert. 77 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Marktanteil: 29 Prozent. Der Zweitplatzierte, Samsung, komme auf 17 Prozent. Das würden die Technikanalysten von Canalys berichten.Der Aktienkurs rutsche heute wieder ans untere Ende des Unterstützungsbereiches bei 27 bis 27,45 Hongkong-Dollar (etwa 2,87 bis 2,93 Euro). Sollte dieses Niveau unterschritten werden, wäre die zuletzt wieder bullishe Lage dahin. Unterstützend könnte auch die 200-Tage-Line wirken. Kurz unter selbiger sei der Kurs auf Eurobasis in den vergangenen Monaten bereits mehrfach gedreht.Anleger sollten daher ihre Positionen in dem Bereich derzeit eher überschaubar halten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link