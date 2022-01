Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (27.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.An der Heimatbörse in Hongkong habe der Kurs der Xiaomi-Aktie heute 5,5 Prozent verloren. Damit zeige Xiaomi relative Schwäche, auch wenn sich der Kurs inzwischen etwas erholen konnte. Nachdem es für den chinesischen Technik-Hersteller zuletzt ohnehin nicht gut gelaufen sei, hätten mehrere neue Entwicklungen für zusätzlichen Druck gesorgt.Allgemein: Im Rahmen der FED-Entscheidung gestern Abend habe der Gesamtmarkt gewackelt. Erneut seien zahlreiche Tech-Titel unter Druck geraten. Allerdings sei die Schwäche von Xiaomi auffällig - vor allem, da sich China-Aktien seit Jahresbeginn eigentlich relativ gut halten würden.Unternehmensspezifisch: Erstmals seit mehreren Jahren habe sich Apple in China wieder an die Spitzenposition unter den meistverkauften Smartphone-Marken gesichert. Xiaomi lande hinter Vivo, Oppo und Honor nur auf dem fünften Platz.Charttechnisch: Bereits am Dienstag habe "Der Aktionär" die kurzfristige Lage erläutert: "Die charttechnische Entwicklung bei Xiaomi spricht eher für weiter fallende Kurse. Morgen ein neues Tief und der Durchbruch nach unten dürfte als bestätigt gelten." In Hongkong sei am Mittwoch bei etwas geringeren Umsätzen erneut ein Tief markiert worden. Heute dann die Kapitulation: Unter relativ hohen Umsätzen sei der Kurs deutlich unter die bereits fragil gewordene Unterstützung gesackt.Die Xiaomi-Aktie ist kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.