Tradegate-Aktienkurs Xcel Energy-Aktie:

53,50 EUR +0,94% (22.03.2021, 17:35)



ISIN Xcel Energy-Aktie:

US98389B1008



WKN Xcel Energy-Aktie:

855009



Ticker-Symbol Xcel Energy-Aktie:

NRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Xcel Energy-Aktie:

XEL



Kurzprofil Xcel Energy:



Xcel Energy Inc. (ISIN: US98389B1008, WKN: 855009, Ticker-Symbol: NRN, NASDAQ OTC-Symbol: XEL) ein US-Energiekonzern, der in der Energieerzeugung, -versorgung und der Konstruktion von Elektrizitätswerken tätig ist. Die Unternehmensgruppe setzt sich aus sechs Versorgungsbetrieben und diversen Tochtergesellschaften zusammen, die in zwölf US-Bundesstaaten ihre Kunden mit Elektrizität und Erdgas versorgen. (25.03.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Xcel Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xcel Energy (ISIN: US98389B1008, WKN: 855009, Ticker-Symbol: NRN, NASDAQ OTC-Symbol: XEL) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Rekordstand von Anfang November bei 76,44 USD habe die Xcel Energy-Aktie eine scharfe Preiskorrektur hinnehmen müssen. Erst im Bereich der Unterstützungszone bei knapp 60 USD habe der Titel Halt gefunden. Auf dieser Basis sei es zu einer "V-förmigen" Umkehr gekommen, in deren Verlauf auch der steile Abwärtstrend der letzten Monate (akt. bei 59,19 USD) zu den Akten gelegt worden sei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe das Papier damit die Trendwende vollzogen.Einen Hinweis in diese Richtung würden auch die quantitativen Indikatoren liefern. So seien der MACD und die Relative Stärke nach Levy wieder freundlich zu interpretieren. Darüber hinaus hätten beide Trendfolger zuletzt Baissetrends überwinden können. Aus dem o. g. "V-Muster" ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 7,50 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von gut 70 USD. Dieses Erholungspotenzial reiche aus, um die nächste wichtige Widerstandszone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 66,88 USD), der 50%-Korrektur des gesamten Kursrückschlags (66,79 USD) sowie dem bisherigen Jahreshoch bei 67,01 USD zu überwinden. Andererseits gelte es, die Marke von 63 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, denn dadurch würde die o. g. "V-Formation" negiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze Xcel Energy-Aktie:NASDAQ-Aktienkurs Xcel Energy-Aktie:65,58 EUR +0,21% (24.03.2021, 21:00)