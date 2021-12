Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze XPeng ADR-Aktie:



NYSE-Aktienkurs XPeng ADR-Aktie:

45,89 USD +4,77% (06.12.2021, 21:26)



ISIN XPeng ADR-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng ADR-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng ADR-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke XPeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (06.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Spannende News von XPeng: Der chinesische Elektroauto-Hersteller wolle nach seinem Europa-Debüt in Norwegen im kommenden Jahr auch in Schweden, Dänemark und den Niederlanden an den Start gehen. Darüber hinaus habe sich die Star-Investorin Cathie Wood von ARK-Invest bei XPeng eingekauft.XPeng-Präsident Brian Gu habe in einem Interview mit dem US-Sender CNBC angekündigt, dass er seine Modelle bald auch in Schweden, Dänemark und den Niederlanden verkaufen wolle. In Norwegen hätten die Chinesen bereits Ende 2020 eine kleinere Anzahl des E-SUV G3 ausgeliefert, seit Ende Oktober 2021 sei auch die Elektro-Limousine P7 erhältlich. Über einen möglichen Markteitritt in Deutschland gebe es noch keine konkreten Aussagen.Gute Nachrichten auch in Sachen Produktpalette: Ende November habe das Elektroauto-Start-up den neuen elektrischen Geländewagen G9 vorgestellt. Dieser wertde im dritten Quartal 2022 in China auf den Markt kommen. Mit der Markteinführung des G9 erweitere XPeng seine Produktpalette um ein viertes Fahrzeug, nach dem G3 SUV und den Limousinen P7 und P5. Es sei der zweite SUV im Portfolio von Xpeng.Für Star-Investorin Cathie Wood von ARK Invest genug Gründe, sich bei XPeng einzukaufen. Bereits vergangenen Donnerstag habe Wood 277.263 Aktien des Elektroautobauers im geschätzten Wert von 13,39 Mio. USD erworben. Wood gelte als glühende Anhängerin von Tesla. Die Managerin habe sich frühzeitig bei dem Elektroauto-Pionier positioniert.XPeng habe zuletzt bei Anlegern und Analysten mit deutlichen Zuwächsen bei den Zulassungszahlen gepunktet. Treibende Kraft sei die Limousine P7, mit der das Management den Nerv der Konsumenten getroffen habe. Die Verkäufe könnten in den nächsten Quartalen durch die vor kurzem vorgestellte Limousine P5 einen zusätzlichen Boost erhalten. Die Expansion nach Europa und die Ankündigung neuer Modelle, wie auch permanent neue Upgrades bestehender Modelle sowie die hohen Investitionen in selbstfahrenden Autos sollten für die XPeng-Aktie positive Katalysatoren darstellen. Das Papier sei bei Kursen um 45 USD eine Spekulation wert, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2021)