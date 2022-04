Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.



Börsenplätze XPeng-Aktie:



NYSE-Aktienkurs XPeng-Aktie:

23,72 USD +4,45% (27.04.2022)



ISIN XPeng-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (28.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz Cash-Reserven von mehreren Milliarden Euro habe das chinesische Elektroauto-Startup XPeng bei der staatlichen chinesischen Bank ABC eine neue Kreditlinie in Milliardenhöhe aufgenommen. Der am Mittwoch gewährte Kredit sei ein Novum und solle die Geschäftstätigkeiten und das Wachstum des Autobauers unterstützen. Das komme auch am Kapitalmarkt gut an, nach einem Kursplus von 4,5 Prozent am Mittwoch notiere das Papier auch heute vorbörslich deutlich im Plus.Die Kreditlinie in Höhe von 7,5 Milliarden Yuan (1,1 Milliarden Euro) sei laut dem Autobauer die höchste, die einem chinesischen Auto-Startup bisher gewährt worden sei. Das hohe eingeräumte Kreditlimit spreche für die starke Positionierung XPengs in der Branche.Angesichts der Reserven des Unternehmens in Höhe von 43,5 Milliarden Yuan scheine der Kredit als Reserve für die nächsten Technologien und Produktentwicklungen zu dienen. 2023 wolle XPeng sein intelligentes Fahrassistenzsystem auf den Markt bringen und auch an einem Robotaxi arbeite das Unternehmen.Die XPeng-Aktie gehört auf die Watchlist, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link