Börsenplätze XL Fleet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs XL Fleet-Aktie:

9,10 EUR -9,00% (05.03.2021, 19:46)



NYSE-Aktienkurs XL Fleet-Aktie:

10,9701 USD -8,58% (05.03.2021, 19:41)



ISIN XL Fleet-Aktie:

US9837FR1002



WKN XL Fleet-Aktie:

A2QGGW



Ticker-Symbol XL Fleet-Aktie:

XLF



NYSE-Ticker-Symbol XL Fleet-Aktie:

XL



Kurzprofil XL Fleet Corp.:



XL Fleet Corp. (ISIN: US9837FR1002, WKN: A2QGGW, Ticker-Symbol: XLF, NYSE-Ticker-Symbol: XL) ist ein Anbieter von Lösungen zur Elektrifizierung von Fahrzeugen für gewerbliche und kommunale Flotten. Das Unternehmen bietet elektrische Antriebssysteme an, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 25% bis 50% senken und die Kohlendioxidemissionen um bis zu 20% bis 33% reduzieren, während sie gleichzeitig den Flottenbetrieb verbessern. Das Unternehmen bietet XLP Plug-in-Hybrid-Elektro- und XLH Hybrid-Elektro-Nachrüstlösungen an. Die Hybridlösungen des Unternehmens können in viele Benzin- und Dieselfahrzeuge der Flotte eingebaut werden, darunter Pickup-Trucks, Fracht- und Personentransporter, gewerbliche Transporter und Shuttles, Kastenwagen und Lieferwagen. (05.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XL Fleet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Flottenelektrifizierungslösungen XL Fleet Corp. (ISIN: US9837FR1002, WKN: A2QGGW, Ticker-Symbol: XLF, NYSE-Ticker-Symbol: XL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.XL Fleet befinde sich seit Mittwoch unter Dauerstress. Der Shortseller Muddy Waters habe an dem Tag bekannt gegeben, dass er eine Short-Position in XL Fleet eröffnet habe. Die Beschuldigungen gegen den Anbieter von Flottenelektrifizierungslösungen würden schwer wiegen. Das Unternehmen habe jetzt reagiert - aber nur unzureichend.Carson Block, Gründer von Muddy Waters, habe nach Gesprächen mit ehemaligen Mitarbeitern von XL Fleet gesagt, dass das Unternehmen seinen Auftragsbestand wohl erheblich übertrieben habe, die Kapitalrendite für die Produkte des Unternehmens wahrscheinlich negativ sei und es nicht mit großen Elektroautoherstellern konkurrieren könne."Wir sehen nicht, dass dieses Unternehmen eine Zukunft hat", so Block auf seinem Streaming-Videokanal. XL Fleet sei eine Blase, mit der jeder versuche, Geld zu verdienen.So könne man als Unternehmen nicht auf eine Attacke wie der von Muddy Waters reagieren. Man schüre damit eher Ängste als Vertrauen. Es überrascht daher nicht, dass die Aktie auch am Freitag stark fällt und mittlerweile unter den Stoppkurs von 9,50 Euro geraten ist, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link