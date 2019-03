Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil XING SE:



Die XING SE (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) ist das führende soziale Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum. In einem Umfeld von Fachkräftemangel, Digitalisierung und Wertewandel unterstützt XING seine mehr als 15 Millionen Mitglieder dabei, Arbeiten und Leben möglichst harmonisch miteinander zu vereinen. So können die Mitglieder auf dem XING Stellenmarkt den Job suchen, der ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, mit den News-Angeboten von XING auf dem Laufenden bleiben und mitdiskutieren oder sich auf der multimedialen Plattform nwx.xing.com über die Veränderungen und Trends der neuen Arbeitswelt informieren. Anfang 2013 stärkte XING mit dem Kauf von kununu, der marktführenden Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum, seine Position als Marktführer im Bereich Social Recruiting.



2003 gegründet, ist XING seit 2006 börsennotiert und seit September 2011 im TecDAX gelistet. Die Mitglieder tauschen sich auf XING in knapp 90.000 Gruppen aus oder vernetzen sich persönlich auf einem der mehr als 130.000 beruflich relevanten Events pro Jahr. XING ist an den Standorten Hamburg, München, Barcelona, Wien, Porto, Valencia und Zürich vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.xing.com (25.03.2019/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - XING-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Karrierenetzwerks XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) unter die Lupe.Beim sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum lagen die Experten von "Vorstandswoche.de" ganz gut daneben. Lange Zeit habe das Papier zu seinen Favoriten gehört. Vor einigen Jahren hätten die Experten bei der Aktie allerdings schon zu Gewinnmitnahmen geraten, weil die Bewertung doch recht stolz gewesen sei. Im Zyklus von zehn Jahren habe sich die Aktie nun mehr als verzehnfacht. Den bisherigen Höchstkurs habe XING im Herbst 2018 mit Kursen von fast 330 Euro erreicht.Im Rahmen der starken Korrektur in Q4 habe die Aktie Federn lassen müssen und um fast 100 Euro korrigiert. Aktuell würden die Anteilsscheine wieder bei über 300 Euro handeln. Die Performance sei durchaus beeindruckend und XING-CEO Thomas Vollmoeller mache einen exzellenten Job. Das hätten die Experten dem Firmenchef gar nicht zugetraut. Seit seinem Amtsantritt im Jahre 2012 laufe es jedenfalls rund. Die Aktie habe damals übrigens bei Kursen von etwa 40 Euro notiert. Vollmoeller habe im Jahr 2016 fix 320.000 Euro und 2017 bereits 450.000 Euro verdient. Insgesamt habe die Vergütung in 2017 bei über 1,1 Mio. Euro gelegen. Angesichts der Entwicklung des Unternehmens, operativ als auch an der Börse, habe der CEO seine Gage in jedem Fall verdient. XING gehöre zu über 50% zum Burda-Konzern. Oberaufseher des Unternehmens sei Stefan Winners, der im Aufsichtsrat die Interessen des Großaktionärs vertrete. Winners scheine jedenfalls bei der Vorstandsvergütung einen guten Job zu machen und seinen CEO nicht völlig überzubezahlen.Im Jahr 2018 habe XING einen Umsatzzuwachs von 25% auf über 235 Mio. Euro erzielt. Bereinigt um Effekte durch Akquisitionen der Firmen InterNations und Prescreen belaufe sich das Wachstum auf 21%. Das EBITDA sei um 23% auf 75,2 Mio. Euro expandiert. Die Marge von sage und schreibe 32% könne sich sehen lassen. Netto würden im Jahr 2018 rund 31 Mio. Euro in der Kasse klingeln. 21% mehr als im Vorjahr. Bereinigt um Einmaleffekte aus Earn-Out-Anpassungen habe das Gewinnwachstum sogar bei fast 30% gelegen.Der Geschäftsbereich B2C, der die Einnahmen der Bezahlangebote für Endkunden ausweise, sei im vergangenen Jahr um 12% auf rund 100 Mio. Euro gewachsen. Bereinigt um Übernahmen habe das Plus immerhin noch 5% betragen. Die größte Erlösquelle sowie der stärkste Wachstumstreiber seien allerdings das Segment B2B E-Recruiting. Die innovativen Lösungen für Unternehmen, mit denen sie angesichts des immer stärker um sich greifenden Fachkräftemangels Talente finden und rekrutieren könnten, hätten für einen Umsatz von fast 110 Mio. Euro gesorgt. Das entspreche einem Wachstum von gut 40%. Im Geschäftsbereich B2B Marketing Solutions & Events habe das Unternehmen mit 22% auf fast 22 Mio. Euro Umsatz ebenfalls ein ordentliches Wachstum verzeichnet. Inzwischen könne sich der CEO über eine stramme Mitgliederbasis von über 15 Mio. Nutzern freuen. Rund 1 Mio. davon würden die kostenpflichtigen XING-Mitgliedschaften nutzen.Es stelle sich aber generell die Frage, wie lange XING oder künftig New Work überhaupt noch an der Börse notiert sein werde. Immer wieder würden Gerüchte durch die Börsenlandschaft kursieren, XING könnte von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) aufgekauft werden. Wettbewerber LinkedIn sei im Jahr 2016 von Microsoft gekauft worden. XING wäre ein idealer Kandidat für das soziale Netzwerk zur Pflege von bestehenden Geschäftskontakten und würde zum Knüpfen von neuen geschäftlichen Verbindungen exzellent passen. Burda werde sicher zu einem bestimmen Preis schwach. Daran hätten die Experten keinen Zweifel. Derzeit werde XING mit 1,7 Mrd. Euro kapitalisiert. Für Microsoft keine große Summe, die der Konzern locker aus der Portokasse zahlen könne. Durchaus möglich, dass die Aktie von XING aus diesem Grund schon wieder sehr fest im Markt notiere. Das Unternehmen habe den Experten indes mitgeteilt, dass ein Übernahmeszenario aus einem Grund eher nicht darstellbar sei. Nach der Entscheidung der europäischen Kartellbehörden bei Microsoft und dem Kauf von LinkedIn sei in Sachen Marktabgrenzung ein eigenständiger Markt für Professionelle Soziale Netzwerke angenommen worden.Sollte Microsoft XING aufkaufen, würde zu dies eher zu einer markbeherrschenden Stellung führen oder sogar zu einem Monopol. Eine Genehmigung für eine solche Übernahme erscheine daher zunächst ausgeschlossen, die im Ergebnis zu einer Abschottung des Marktes für alle übrigen tatsächlichen oder potentiellen Wettbewerber führen würde. Das sei in der Tat ein starkes Argument. In der heutigen Zeit würden die Experten aber nichts für unmöglich halten, wenngleich derartige Übernahmen auch nur mit Auflagen genehmigt würden.Fundamental halten die Experten von "Vorstandswoche.de" die Aktie weiterhin für extrem gut bezahlt. Das KGV für 2019 liege bei strammen 43. Zudem würden sich die Experten fragen, ob die aktuellen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn tatsächlich nachhaltig gehalten werden könnten. Mit zunehmender Größe werde es eher schwierig werden, dass Wachstumsraten von mehr als 20% machbar seien.Wer bei XING noch investiert sei, sollte dabei bleiben. Erst bei deutlichen Kursrücksetzern ist die XING-Aktie wieder eine Option, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 25.03.2019)