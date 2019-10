XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (25.10.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) unter die Lupe.Wüstenrot & Württembergische (W&W) habe ein robustes Ergebnis für das 3. Quartal 2019 erzielt. Das höre man aus Frankfurter Investorenkreisen. Da es bisher in Deutschland zu keinen nennenswerten Sturmschäden gekommen sei, könne Firmenchef Jürgen A. Junker die eigene Prognose für das Jahr 2019 locker bekräftigen. Er erwarte in diesem Jahr einen Nettogewinn zwischen 220 und 250 Mio. Euro, wobei Junker bereits das Erreichen der oberen Bandbreite in Aussicht gestellt habe. Obwohl W&W in jedem Jahr ordentliche Ergebnisse einfahre, wolle die Aktie einfach keine Performance machen. Das Papier dümple auf niedrigem Niveau vor sich hin, während zahlreiche Aktien aus dem Versicherungssektor durch die Decke gehen und ihren Aktionären eine Menge Freude machen würden.Mit einer Dividendenrendite von mehr als 4% geben die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" der Wüstenrot & Württembergische-Aktie erneut eine Chance und raten zum Kauf. (Analyse vom 25.10.2019)Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie: