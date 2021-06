Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (24.06.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) fest.W&W habe gestern bekannt gegeben, dass der Konzernüberschuss im laufenden Jahrvoraussichtlich oberhalb des jüngst konkretisierten Ausblicks liegen werde. Damit überrasche Weidhüner der Finanzdienstleister positiv und übertreffe seine bisherige Erwartung deutlich.In einer Ad-hoc-Meldung habe W&W mitgeteilt, dass der IRFS-Überschuss in diesem Jahr nun zwischen 280 und 330Mio. Euro liegen solle, während bislang ein Niveau am oberen Ende der mittel- und langfristigen Zielgröße von 220 bis 250 Mio. Euro (MONe: 240,8 Mio. Euro) erwartet worden sei. Dies beruhe einerseits auf einer im Vorjahresvergleich anhaltend intakten Kapitalmarktentwicklung, die durch entsprechende Bewertungsgewinne in der GuV nach IRFS als Treiber des Finanzergebnisses fungiere. Andererseits verzeichne W&W nach wie vor eine besser als erwartete Schadensentwicklung in der Sachversicherung. Auch in Q1/21 habe die Combined-Ratio mit 76,6% deutlich unter dem Vorjahresniveau (90,6%) sowie branchenüblichen Werten (94%) gelegen.Vor dem Hintergrund der genannten Treiber habe Weidhüner für das Geschäftsjahr 2021 bereits eine dynamische Entwicklung antizipiert, sodass seine vorherige Ergebnisprognose am oberen Ende des Zielkorridors gelegen habe. Der Analyst habe die gegenwärtigen Entwicklungen nun im Hinblick auf den restlichen Jahresverlauf fortgeschrieben und erhöhe seine Erwartung für den Konzernüberschuss folglich um 31,0%auf 315,4 Mio. Euro.Aufgrund der differenzierten Rechnungslegung dürfte es bei dem für die Dividendenhöhe maßgeblichen HGB-Ergebnis lediglich zu einem moderaten Anstieg kommen. So erwarte W&W einen Jahresüberschuss von 110 Mio. Euro (zuvor: 100 Mio. Euro), während das Niveau in 2020 bereits 100,3 Mio. Euro betragen habe. Beispielsweise seien Buchgewinne von nach IRFS zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Vermögenswerten nach HGB nicht ergebniswirksam. Zudem ziehe eine positive Schadensentwicklung nach HGB zwangsläufig eine entsprechende Erhöhung der Schwankungsrückstellung mit sich, was zu einer Glättung der segmentspezifischen Ergebnisentwicklung führe. Nach IRFS sei diese nicht vorgesehen, weshalb sich das versicherungstechnische Ergebnis dort einer höheren Volatilität gegenübersehe.W&W habe durch die erneute Guidance-Anhebung gezeigt, dass die operative Entwicklung anhaltend positiv verlaufe, wenngleich in den Folgejahren nach Erachten des Analysten eine Rückkehr des Konzernüberschusses in den oberen Bereich des strategischen Zielkorridors zu erwarten sei.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie mit unverändertem Kursziel von 23 Euro. (Analyse vom 24.06.2021)