Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

18,84 EUR +0,43% (06.11.2019, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

18,84 EUR +0,64% (06.11.2019, 11:18)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (06.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Blick auf die Charts von Munich Re, Talanx und Co zeige: Aktien aus der heimischen Versicherungsbranche seien gefragt, sie würden fast alle auf Mehrjahreshoch notieren. Eine Ausnahme: die Papiere der Wüstenrot & Württembergische AG. Risikobewusste Anleger sollten auf eine kleine Aufholjagd setzen.Fundamentale Gründe für diese Underperformance gebe es keine. Deutlich geringere Versicherungsschäden und ein starkes Baufinanzierungsgeschäft hätten der Finanzdienstleistungsgruppe bereits im ersten Halbjahr zu einem Gewinnsprung verholfen. Der Konzernüberschuss sei um mehr als 50 Prozent auf 176 Millionen Euro gestiegen. Neben den niedrigen Schadenssummen habe auch die verbesserte Bewertung von Wertpapieren zu dem Gewinnanstieg beigetragen. Bei der Vorlage der Zahlen Ende August habe Vorstand Jürgen Junker die Prognose bestätigt, im Gesamtjahr einen Überschuss am oberen Ende der angepeilten Spanne von 220 bis 250 Millionen Euro (Vorjahr: 215 Millionen Euro) zu erreichen.Neben dem starken Sachversicherungsgeschäft dürfte die Gesellschaft auch im dritten Quartal (Zahlen am 14. November) von der starken Baukonjunktur in Deutschland profitiert haben. Daher könnte sich die erst im Mai erhöhte Prognose am Ende des Jahres noch immer als zu konservativ erweisen. Spätestens dann sollte die Aktie ihre Underperformance aufholen. Mit dem nachhaltigen Sprung über den horizontalen Widerstand bei 18,40 Euro würde ein frisches Kaufsignal mit Ziel 19,75 Euro generiert. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit einem Hebel-Zertifikat auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.11.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.